События

08:20 11.10.2021

В Украине за сутки зафиксировано 8 832 новых случая заболевания СOVID-19, выздоровели 2 053 человека, 207 умерло – Минздрав

1 мин читать
В Украине за сутки зафиксировано 8 832 новых случая заболевания СOVID-19, выздоровели 2 053 человека, 207 умерло – Минздрав

В Украине по состоянию на утро понедельника зафиксировано 8 832 новых случая заболевания COVID-19, выздоровели 2 053 человека, 207 умерло, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"За сутки 10 октября 2021 в Украине зафиксировано 8832 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 863, медработников - 78). Также за минувшие сутки: госпитализированы – 2 672 человека; летальных случаев - 207; выздоровели – 2 053 человека", – сообщил Минздрав Украины в Telegram-канале.

Днем ранее, 10 октября сообщалось о 11 344 новых инфицированных, 9 октября за сутки зафиксировано 15 908 новых случаев заболевания COVID-19, 8 октября за сутки зафиксировано 16 362 новых случая заболевания СOVID-19, 7 октября 2021 в Украине сообщили о 15 125 новых случаях, 6 октября зафиксировано 12 662 новых случаев заболевания COVID-19, 5 октября зафиксировано 9 846 новых случаев заболевания СOVID-19, 4 октября сообщалось о 4 821 новых случае заболевания СOVID-19, 3 октября зафиксировано 7 967 новых случаев заболевания СOVID-19.

Всего за период пандемии в Украине заболело 2 550 089 человек, выздоровели 2 292 480 человек, летальных случаев - 58 700.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1419), Днепропетровской (765), Одесской (690), Запорожской (687) и Житомирской (510) областях.

 

Теги: #статистика #коронавирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:21 10.10.2021
Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 237,5 млн - университет Хопкинса

Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 237,5 млн - университет Хопкинса

09:12 10.10.2021
За сутки в Украине привито более 66 тыс. человек

За сутки в Украине привито более 66 тыс. человек

08:16 10.10.2021
В Украине за сутки зафиксировано 11 344 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровел 2 581 человек, 162 умерло

В Украине за сутки зафиксировано 11 344 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровел 2 581 человек, 162 умерло

12:37 09.10.2021
Кличко: в Киеве за сутки 863 новых заболевших COVID-19, 13 человек умерли

Кличко: в Киеве за сутки 863 новых заболевших COVID-19, 13 человек умерли

08:15 09.10.2021
В Украине за сутки зафиксировано 15 908 новых случаев заболевания Сovid-19, выздоровело 5 364 человека, 250 умерло

В Украине за сутки зафиксировано 15 908 новых случаев заболевания Сovid-19, выздоровело 5 364 человека, 250 умерло

05:26 09.10.2021
Около 85% жителей Португалии полностью привились от COVID-19

Около 85% жителей Португалии полностью привились от COVID-19

10:04 08.10.2021
Финляндия приостановила вакцинацию мужчин в возрасте до 30 лет препаратом Moderna

Финляндия приостановила вакцинацию мужчин в возрасте до 30 лет препаратом Moderna

08:59 08.10.2021
Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 236,7 млн

Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 236,7 млн

08:49 08.10.2021
США поставляют вакцины от COVID-19 в другие страны не прося ничего взамен, в отличие от РФ и КНР - Байден

США поставляют вакцины от COVID-19 в другие страны не прося ничего взамен, в отличие от РФ и КНР - Байден

08:43 08.10.2021
Более 6 млн человек получили две дозы вакцинации – Минздрав

Более 6 млн человек получили две дозы вакцинации – Минздрав

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Российские наемники 10 раз нарушили режим тишины на Донбассе за сутки

Личный врач Саакашвили заявил, что состояние экс-президента ухудшилось, он с трудом ходит и говорит

В Украину прибыл груз технической помощи от США– Минобороны

Похороны нардепа Полякова состоятся в Чернигове в понедельник – нардеп Скороход

В России упал самолет с парашютистами, перед аварией пилоты сообщили об отказе левого двигателя

ПОСЛЕДНЕЕ

Три человека погибло в результате пожара в Николаевской области

США на переговорах с талибами подтвердили, что будут судить о новом режиме Афганистана по его делам - Госдеп

Российские наемники 10 раз нарушили режим тишины на Донбассе за сутки

11 октября: Какой сегодня праздник

Школы Мелитополя с 11 октября переходят на дистанционное обучение

ЕС вновь призывает Беларусь отменить смертную казнь

Во время пожара в Киеве спасателями было эвакуировано 6 человек, из них 3 детей

Вооруженные рейдеры совершили нападение на фермера в Запорожской области

Состояние Саакашвили нормальное, жизненные показатели в порядке - пенитенциарная служба Грузии

Носовая часть подлодки ВМС США "Коннектикут" получила серьезные повреждения в ходе подводного столкновения

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА