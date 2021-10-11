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08:06 11.10.2021

Три человека погибло в результате пожара в Николаевской области

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Три человека погибло в результате пожара в Николаевской области

В пгт Березнеговатое Баштанского района (Николаевская обл.) в воскресенье в результате пожара погибли 3 человека, сообщила пресс-служба ГСЧС.

"10 октября от Нацполиции в ДСНС поступила информация, что в пгт Березнеговатое Баштанского района в одноэтажном частном жилом доме обнаружены тела 3-х человек. Во время осмотра места происшествия установлено, что огнем уничтожена кровать на площади 2 м кв, пожар самоликвидировался", – говорится в сообщении на сайте ведомства в понедельник утром.

Подразделения ГСЧС не привлекались.

Теги: #николаевская #жертвы #пожар
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