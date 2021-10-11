Российские наемники 10 раз нарушили режим тишины на Донбассе за сутки

За минувшие сутки российские наемники 10 раз открывали огонь по украинским позициям на Донбассе, без потерь. С начала текущих суток обстрелов со стороны противника не зафиксировано, сообщили в пресс-центре штаба ООС.

"За прошедшие сутки, 10 октября, российские оккупационные войска 10 раз нарушали режим прекращения огня, из них 2 раза с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения… Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", – сказано в утренней сводке на странице штаба в Фейсбук в понедельник.

В частности, вблизи Мирного противник вел огонь применяя минометы калибра 82-мм и противотанковый ракетный комплекс.

В направлении Причепиловки российские наемники дважды совершили обстрел из минометов калибра 82-мм крупнокалиберных пулеметов.

Позиции ООС у Новотошковского противник обстрелял 4 раза, используя автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.

В районе Попасной российские наемники дважды вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме того, на Луганщине зафиксировано пролет беспилотного летательного аппарата, вероятно Орлан-10 с пересечением линии разграничения.

В штабе подчеркнули, что на вооруженные провокации противника украинские военные открывали огонь.

"По состоянию на 7:00 утра 11 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", – констатировали в штабе.