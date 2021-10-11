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06:53 11.10.2021

Школы Мелитополя с 11 октября переходят на дистанционное обучение

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Школы Мелитополя с 11 октября переходят на дистанционное обучение

С понедельника, 11 октября, школьники Мелитополя (Запорожская область) переходят на дистанционное обучение в связи со сложной эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением СОVID-19, ограничиваются массовые мероприятия.

Как сообщает пресс-служба Мелитопольского городского совета, с 11 октября школы и учреждения внешкольного образования переводятся на дистанционное обучение. С 18 по 28 октября школьники Мелитополя пойдут на каникулы.

Также, решением местных властей с целью "стабилизации в г.Мелитополь уровня заболеваемости СОVID-19 и разрыва цепи эпидемического процесса", переводятся на дистанционную работу учреждения внешкольного образования. Библиотеки, музеи, учреждения культуры будут обслуживать посетителей по предварительной записи.

Религиозным организациям рекомендовано проводить свою деятельность в онлайн-режиме.

Кроме того, с понедельника в Мелитополе прекращается проведение городских физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.

По данным Запорожского областного центра контроля и профилактики Министерства здравоохранения Украины, Мелитополь входить в тройку городов Запорожской области, где фиксируется наибольшее количество заболевших ежесуточно.

По ситуации на 10 октября в Запорожской области число заболевших COVID-19 достигло почти 11 тысяч.

Теги: #школа #дистанционное_обучение #мелитополь
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