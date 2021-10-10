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23:50 10.10.2021

Полиция рассматривает две версии смерти нардепа Полякова – употребление метадона или отравление

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Полиция рассматривает две версии смерти нардепа Полякова – употребление метадона или отравление

В организме умершего в пятницу, 8 октября, нардепа Антона Полякова кроме алкоголя обнаружили метадон, что, возможно, стало причиной смерти. Правоохранители рассматривают две версии попадания метадона в организм Полякова – самостоятельное употребление или отравление, сообщил директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко.

"Еще не пришли ни к каким выводам, расследование продолжается, подозрения еще никому не предъявлены. Из новых данных единственное, что можно сказать, – что судебно-медицинские эксперты сообщили следствию, что в организме погибшего, кроме небольшой дозы алкоголя, есть такое вещество, как метадон. Но какой именно метадон, когда он попал в организм относительно времени смерти и как это могло непосредственно повлиять на смерть потерпевшего, – еще будет устанавливаться после глубоких исследований", – сообщил Шевченко в эфире телеканала "Украина 24" в воскресенье.

Он подчеркнул, что рассматривается две версии произошедшего.

"Версии две – либо был преступный характер смерти, либо нет. Либо он сам употребил препарат, который возможно стал причиной смерти, или его отравили. Иного не может быть", – подытожил Шевченко.

Как сообщалось, утром в пятницу, 8 октября, в полицию столицы поступила информация о том, что в Днепровском районе столицы обнаружили мертвым народного депутата Полякова. Предварительно было установлено, что ему стало плохо по дороге в такси, его пытались реанимировать врачи "скорой", но констатировали смерть.

По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины с пометкой "естественная смерть". Причиной смерти Полякова, по предварительной информации правоохранителей, является острая коронарная недостаточность.

Причинами смерти Полякова могло стать хроническое заболевание, которое могло привести к смерти, или же отравление неизвестным веществом, самостоятельно или неизвестным лицом, заявил на брифинге в пятницу начальник полиции Киева Иван Выговский

Позже нардеп Галина Янченко (фракция "Слуга народа") сообщила, что у скончавшегося Полякова в крови токсикологи нашли алкоголь и метадон.

Похороны народного депутата Антона Полякова (депутатская группа "За майбутнє"), тело которого было обнаружено в автомобиле такси в пятницу, пройдут в понедельник, 11 октября, в Чернигове.

 

Теги: #метадон #поляков #полиция
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