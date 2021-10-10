Личный врач Саакашвили заявил, что состояние экс-президента ухудшилось, он с трудом ходит и говорит

Состояние здоровья бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, продолжающего голодовку в Руставской тюрьме, ухудшилось, заявил журналистам его личный врач Николоз Кипшидзе.

"Ситуация осложнилась после того, как два-три дня назад я осмотрел Михаила Саакашвили. Он пил соки и действительно размешивал в чай ложку меда. (...) После того, как он узнал из телевизора, что якобы съел в камере почти восемь килограммов меда, вообще от него отказался. Это сказалось и ситуация очень близка к критической", - заявил врач.

По его словам, у Саакашвили заболевание крови "талассемия".

"Я никогда ранее не говорил об этом, но он сегодня дал мне на это свое разрешение. Это не смертельное заболевание, но есть какие-то лимиты, и один из лимитов есть голод. Во время этой болезни нельзя голодать. Он знал об этой болезни еще с детства, но диагноз ему был поставлен в Вашингтоне во время одного из его визитов", - сказал Кипшидзе.

"Сейчас он трудно ходит и ему тяжело говорить", - добавил врач.

Экс-президент Грузии, ныне гражданин Украины Саакашвили, тайно прибыл из Украины в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси. В настоящее время Саакашвили находится в тюрьме в городе Рустави.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными. Он объявил голодовку.