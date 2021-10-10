События

22:49 10.10.2021

Личный врач Саакашвили заявил, что состояние экс-президента ухудшилось, он с трудом ходит и говорит

2 мин читать
Личный врач Саакашвили заявил, что состояние экс-президента ухудшилось, он с трудом ходит и говорит

Состояние здоровья бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, продолжающего голодовку в Руставской тюрьме, ухудшилось, заявил журналистам его личный врач Николоз Кипшидзе.

"Ситуация осложнилась после того, как два-три дня назад я осмотрел Михаила Саакашвили. Он пил соки и действительно размешивал в чай ложку меда. (...) После того, как он узнал из телевизора, что якобы съел в камере почти восемь килограммов меда, вообще от него отказался. Это сказалось и ситуация очень близка к критической", - заявил врач.

По его словам, у Саакашвили заболевание крови "талассемия".

"Я никогда ранее не говорил об этом, но он сегодня дал мне на это свое разрешение. Это не смертельное заболевание, но есть какие-то лимиты, и один из лимитов есть голод. Во время этой болезни нельзя голодать. Он знал об этой болезни еще с детства, но диагноз ему был поставлен в Вашингтоне во время одного из его визитов", - сказал Кипшидзе.

"Сейчас он трудно ходит и ему тяжело говорить", - добавил врач.

Экс-президент Грузии, ныне гражданин Украины Саакашвили, тайно прибыл из Украины в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси. В настоящее время Саакашвили находится в тюрьме в городе Рустави.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными. Он объявил голодовку.

Теги: #здоровье #грузия #саакашвили #состояние
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:28 10.10.2021
Немногим более ста человек требовали у здания парламента Грузии освобождения Саакашвили из заключения

Немногим более ста человек требовали у здания парламента Грузии освобождения Саакашвили из заключения

17:55 10.10.2021
Саакашвили продолжает голодовку в грузинской тюрьме, заявляет о намерении бороться до конца

Саакашвили продолжает голодовку в грузинской тюрьме, заявляет о намерении бороться до конца

17:25 10.10.2021
В Грузии предъявлены обвинения трем задержанным по факту обрушения жилого дома в Батуми

В Грузии предъявлены обвинения трем задержанным по факту обрушения жилого дома в Батуми

22:12 09.10.2021
Оппозиционное ЕНД анонсировало акцию в Тбилиси 14 октября с требованием освобождения Саакашвили

Оппозиционное ЕНД анонсировало акцию в Тбилиси 14 октября с требованием освобождения Саакашвили

12:23 09.10.2021
День траура объявлен 11 октября в Грузии в память погибших в Батуми

День траура объявлен 11 октября в Грузии в память погибших в Батуми

09:59 09.10.2021
Саакашвили считает себя пленником властей Грузии

Саакашвили считает себя пленником властей Грузии

17:55 08.10.2021
Голодовка не ухудшила здоровье Саакашвили, заявляют в тюремном ведомстве

Голодовка не ухудшила здоровье Саакашвили, заявляют в тюремном ведомстве

20:09 07.10.2021
У Саакашвили в тюрьме есть и телевизор, и матрац - чиновник

У Саакашвили в тюрьме есть и телевизор, и матрац - чиновник

19:20 07.10.2021
Саакашвили из тюрьмы призывает своих сторонников к акциям протеста

Саакашвили из тюрьмы призывает своих сторонников к акциям протеста

18:58 07.10.2021
Саакашвили не станет проблемой в отношениях Тбилиси и Киева - спикер парламента Грузии

Саакашвили не станет проблемой в отношениях Тбилиси и Киева - спикер парламента Грузии

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украину прибыл груз технической помощи от США– Минобороны

Похороны нардепа Полякова состоятся в Чернигове в понедельник – нардеп Скороход

В России упал самолет с парашютистами, перед аварией пилоты сообщили об отказе левого двигателя

В основных сферах торговли с ЕС Украина на 70-80% соответствует европейским стандартам - Стефанишина

Из всех госпитализированных украинцев из-за COVID-19 в сентябре - 97,1% невакцинированных

ПОСЛЕДНЕЕ

Blue Origin переносит суборбитальный полёт с туристами на борту из-за плохой погоды на 13 октября

Зеленский стал на рельсы Антимайдана и пытается скрыть свои преступления - Порошенко

Шалленберг в понедельник возглавит правительство Австрии

Во Львовской области 5 человек пострадали в ДТП с участием рейсового автобуса

Полиция составила админпротокол на одного из участников акции протеста под домом Порошенко

Российские наемники на Донбассе с начала суток дважды нарушили условия перемирия – штаб ООС

В Украину прибыл груз технической помощи от США– Минобороны

Похороны нардепа Полякова состоятся в Чернигове в понедельник – нардеп Скороход

Госпитализированного президента Чехии поместили в отделение интенсивной терапии

Китайский пилотируемый корабль "Шэньчжоу-13" 15 октября стартует к национальной космической станции

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА