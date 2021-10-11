11 октября: Какой сегодня праздник

Сегодня во всем мире отмечают День девочек, а еще - международный День борьбы с ожирением, День вдыхания осеннего воздуха и Всемирный день против боли. В США - День пиццы с колбасой и День вечеринок, в Японии – день физкультуры, в Канаде – день благодарения, а в Германии сегодня поздравляют бабушек.

Девочки имеют особые права, подтверждает Генассамблея ООН и в 2012 году учреждает День девочек – в знак признания их уникальных прав. Речь идет о ранних браках и раннем деторождении. Согласно статистике, в мире почти каждая третья женщина впервые вышла замуж до своего 18-летия. Третья часть из них стали женами, не достигнув пятнадцати. Вот в ООН и придумали праздник, который защищает права девочек на детство.

Сегодня в мире от ожирения страдает больше людей, чем от голода. Неоднозначный факт. Чтобы бороться с проблемой эффективнее, Всемирная организации здравоохранения учредила День борьбы с ожирением и регулярно публикует тревожную статистику. Ведь если ничего не менять, к 2030 году половина населения Земли будет иметь лишний вес.

В среднем за минуту мы делаем 15-16 вдохов и потребляем 8 литров воздуха. Сегодня, в День вдыхания осеннего воздуха, предлагаем выйти в лес, чтобы подышать полной грудью.

День благодарения—праздник благодарности за все лучшее из пережитого в истекающем году — национальный праздник в Канаде и США. Сущность и смысл его являются общими для всех североамериканцев, хотя даты празднования заметно разнесены по времени: в Канаде это второй понедельник октября.

Каждую секунду в США съедают примерно 350 кусков пиццы. Вовсе не удивительно, что именно американцы придумали отмечать День пиццы с колбасой, да еще и совместили его с Днем вечеринок.

Бодрая и жизнерадостная песня — песня-гимн "Токио Горин Ондо", написанная в 1963 году в честь предстоящих летних Олимпийских игр в Токио, сопровождала не только Олимпиаду, но стала и многолетним спортивным гимном. А государственный праздник День физкультуры в Японии — это светлое воспоминание японцев о Токийской Олимпиаде 1964 года.

В Германии сегодня День бабушек. Праздник придуман членами берлинского союза пожилых людей в 2010 году. Кстати, по статистике именно немецкие бабушки больше всего любят ходить на вечеринки и пить пиво.

В этот день:

1887 – Эдисон запатентовал первую электрическую машинку для подсчета голосов на выборах. Устройство имело две кнопки с надписями "за" и "против", на которые должны были нажимать конгрессмены, принимая важные решения. Кстати, Эдисон - один из самых плодовитых изобретателей всех времен. Ему принадлежат патенты на 1093 изобретения в США и около трех тысяч в других странах мира.

1919 – Впервые авиакомпания "Хендли Пейдж Трэнспорт", предложила своим пассажирам питание на борту. Корзинка со "вторым завтраком" стоила 3 шиллинга за порцию. Для сравнения: в те времена за 5 шиллингов в неделю можно было снять трехкомнатную квартиру в Лондоне.

1921 - На Всеукраинском православном Синоде в Киеве была создана независимая от русской православной церкви Украинская Автокефальная Православная Церковь (УАПЦ).

11 октября православная церковь чтит память преподобного Харитона Исповедника. Будущий святой много страданий перенес во времена гонений на христиан. Чудесным образом избежав смерти, Харитон основал церковь, вокруг которой впоследствии был построен мужской православный монастырь – Фаранская лавра.

Еще в этот день чествовали Илью Муромца – одного из главных героев древнерусского былинного эпоса. Этот богатырь был воплощением народного идеала героя-воина. Прообразом былинного персонажа является Илья Печерский – силач по кличке "Чобиток", который был родом из Мурома и принял монашество в Киево-Печерской лавре.

Именины: Александр, Алексей, Анатолий, Антон, Афанасий, Валентин, Василий, Вячеслав, Григорий, Ефрем, Иван, Илья, Кирилл, Лавр, Лука, Мария, Марк, Матфей, Нестор, Николай, Семен, Сергей, Степан, Ульяна, Федор