События

19:15 10.10.2021

Во Львовской области 5 человек пострадали в ДТП с участием рейсового автобуса

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Во Львовской области 5 человек пострадали в ДТП с участием рейсового автобуса

Во Львовской области 5 человек пострадали в ДТП с участием рейсового автобуса и легкового автомобиля, сообщает пресс-служба управления Патрульной полиции во Львовской области.

По данным пресс-службы, авария произошла сегодня, 10 октября, около 14:45 на трассе Киев-Чоп поблизости села Кизлив (Золочивский район). Столкнулись легковой автомобиль Пежо-5008 и рейсовый автобус "Львов-Борткив".

В результате столкновения получили травмы водители обеих транспортных средств, а также две женщины и мужчина. В каких транспортных средствах они находились – в сообщении не указывают.

Движение на данном участке усложнено, полиция организовала реверсный проезд.

Теги: #львовская #пострадавшие #дтп
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