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17:26 10.10.2021

В Украину прибыл груз технической помощи от США– Минобороны

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В Украину прибыл груз технической помощи от США– Минобороны

В киевский аэропорт "Борисполь" в воскресенье прибыли грузы международной технической помощи от Соединенных Штатов, которая предоставляется в рамках реализации предоставления дополнительной помощи ВСУ от правительства США по результатам договоренностей, достигнутых во время недавнего визита президента Владимира Зеленского в США, сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

"Кроме ранее согласованного объема в $250 млн, Украина получает от американских партнеров медицинское имущество, вооружение, необходимые боеприпасы, высокоточное вооружение и средства радиолокационного наблюдения еще на $60 млн. Грузы поступают несколькими партиями, одна из которых прибыла сегодня, 10 октября, в Международный аэропорт "Борисполь", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что в целом, начиная с 2014 году Украина уже получила материально-технической поддержки от США на общую сумму более $2 млрд.

"Предоставление дополнительной помощи для безопасности от правительства Соединенных Штатов Вооруженным Силам Украины является очередным свидетельством нерушимого стратегического партнерства между нашими государствами", - подчеркивают в Минобороны.

Теги: #сша #минобороны #груз #техпомощь
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