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17:24 10.10.2021

Похороны нардепа Полякова состоятся в Чернигове в понедельник – нардеп Скороход

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Похороны нардепа Полякова состоятся в Чернигове в понедельник – нардеп Скороход

Похороны народного депутата Антона Полякова (депутатская группа "За майбутнє"), тело которого было обнаружено в автомобиле такси в пятницу, пройдут в понедельник, 11 октября, в Чернигове, сообщила народный депутат Анна Скороход.

"Прощание с народным депутатом Украины Антоном Поляковым состоится завтра, в понедельник, 11 октября", - написала Скороход в воскресенье в фейсбуке.

Она уточнила, что церемония прощания начнется в филармонии г. Чернигов в 10:00. В 11:45 в Спасо-Преображенском соборе, который находится в 200 м от филармонии, состоится церемония отпевания. В 13:00 нардепа захоронят на кладбище "Яцево".

Как сообщалось, утром в пятницу, 8 октября, в полицию столицы поступила информация о том, что в Днепровском районе столицы обнаружили мертвым народного депутата Полякова. Предварительно было установлено, что ему стало плохо по дороге в такси, его пытались реанимировать врачи "скорой", но констатировали смерть.

По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины с пометкой "естественная смерть". Причиной смерти Полякова, по предварительной информации правоохранителей, является острая коронарная недостаточность.

Причинами смерти Полякова могло стать хроническое заболевание, которое могло привести к смерти, или же отравление неизвестным веществом, самостоятельно или неизвестным лицом, заявил на брифинге в пятницу начальник полиции Киева Иван Выговский

Позже нардеп Галина Янченко (фракция "Слуга народа") сообщила, что у скончавшегося Полякова в крови токсикологи нашли алкоголь и метадон.

 

Теги: #скороход #поляков #похороны
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