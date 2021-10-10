Президента Чехии Земана доставили в больницу
Президент Чехии Милош Земан в воскресенье госпитализирован, сообщает чешское радио.
Главу государства доставили в военный госпиталь в Праге.
Источники заверили пражских журналистов, что речь идет о плановой госпитализации.
В сентябре Земан из-за проблем со здоровьем провел в больнице восемь дней.
В Чехии после парламентских выборов именно президент принимает решение, кому поручить формирование правительства. Парламентские выборы в стране прошли 8-9 октября. На них оппозиционный альянс сумел победить партию действующего премьера Андрея Бабиша.