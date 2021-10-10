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14:05 10.10.2021

В России упал самолет с парашютистами, перед аварией пилоты сообщили об отказе левого двигателя

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В России упал самолет с парашютистами, перед аварией пилоты сообщили об отказе левого двигателя

В воскресенье в российском Татарстане потерпел крушение самолет L-410, на борту которого находились парашютисты, в результате чего погибли 16 человек, еще шесть - пострадали и были госпитализированы.

Как заявил президент Татарстана Рустам Минниханов, пилоты самолета L-410 еще в воздухе доложили об отказе одного из двигателей и запросили экстренную посадку.

"На высоте 70 метров пилоты доложили, что один левый двигатель отказал и попросили вынужденную посадку", - сказал Минниханов.

По его информации, самолет поднялся в воздух в 9:05.

"Полет, как мы видим, длился недолго. Они уходили, так как впереди были населенные пункты - уходили влево, шли на посадку. Но, видимо, высота не позволила. На этом месте, где мы стоим (на месте падения самолета - ИФ), стоял автомобиль "Газель", крылом они задели, и летательный аппарат перевернулся", - сказал глава республики.

По его словам, среди погибших есть жители Татарстана и других регионов.

Как сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник, причиной падения самолета мог стать перегруз. "Одной из возможных причин аварии стал перегруз, вследствие чего машине не хватило взлетной мощности для набора высоты", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что речь, предположительно, может идти о самолете с бортовым номером RF-94591. По его сведениям, воздушные суда с данными номерами являются специальной парашютной версией самолета L-410, до 1990 года они поставлялись в Вооруженные силы СССР и страны Варшавского договора.

"Всего было выпущено 150 единиц техники с назначенным ресурсом не более 3 тысяч часов, что соответствует примерно 2-3 годам. Данный ресурс не был продлен заводом-изготовителем, так как ни одно судно не вернулось на предприятие для доработки и определения дополнительного ресурса", - добавил источник.

Он рассказал, что в июне в Кемеровской области РФ произошла практически аналогичная катастрофа с тем же типом самолета, эксплуатировавшимся ДОСААФ.

Теги: #рф #татарстан #авиакатастрофа
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