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13:24 10.10.2021

SpaceX собирается в середине октября запустить на орбиту новую группу интернет-спутников Starlink

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SpaceX собирается в середине октября запустить на орбиту новую группу интернет-спутников Starlink

Американская компания SpaceX планирует в середине октября вывести на орбиту очередную партию из 51 интернет-спутника Starlink, следует из данных специализированного сайта Spaceflight Now.

Запуск тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 с мини-спутниками для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink предполагается осуществить со стартовой площадки на авиабазе Космических сил США Ванденберг в Калифорнии вместо космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида.

Дату запуска SpaceX пока не объявила. Это будет уже 32-й вывод на орбиту группы интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink. Орбитальная группировка SpaceX уже состоит из 1789 космических аппаратов.

В настоящее время компания является крупнейшим спутниковым оператором в мире.

В перспективе компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов данного типа (а в последующем - из 30 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в $10 млрд.

Теги: #спутники #spacex
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