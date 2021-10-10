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11:49 10.10.2021

В Украине ожидается неустойчивая погода, местами морозы

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В Украине ожидается неустойчивая погода, местами морозы

В ближайшие сутки погоду Украины будет определять поле повышенного атмосферного давления. В следующие два дня атмосферные фронты с юго-запада принесут на нашу территорию неустойчивую и влажную погоду.

Как сообщает Укргидрометцентр, в понедельник, 11 октября, в Украине без осадков. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 0-5° тепла, в западных и северных областях от 2° тепла до 3° мороза, в Карпатах до 6° мороза; днем 10-15° тепла, в южной части и на Закарпатье 13-18°.

В Киеве в понедельник без осадков, температура ночью 0-2° тепла, днем 12-14°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 11 октября самая высокая температура днем (+24,9°) была в 1935 году, самая низкая ночью (-5,8°) в 1898 году.

Во вторник ночью, 12 октября, в Карпатском регионе, днём в западных, Житомирской, Винницкой и Одеской областях дождь, на остальной территории без осадков. В среду, 13 октября, временами дожди, в Карпатах с мокрым снегом, только в восточных, ночью и в северных областях без осадков.

Ветер юго-восточный, 3-8 м/с с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, 13 октября в Украине, кроме западной части, местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью 0-5° тепла, в южных, восточных, 13 октября и в центральных областях 4-9°; днём 9-14°, в западных областях 5-10°, на юге и востоке страны, 13 октября в юго-восточных областях 13-18°.

В Киеве во вторник переменная облачность. Без осадков, только днем 13 октября временами дождь. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 3-5° тепла; днем 12 октября 12-14°, 13 октября 9-11°.

Теги: #погода #укргидрометцентр
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