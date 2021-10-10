События

10:48 10.10.2021

В основных сферах торговли с ЕС Украина на 70-80% соответствует европейским стандартам - Стефанишина

1 мин читать
В основных сферах торговли с ЕС Украина на 70-80% соответствует европейским стандартам - Стефанишина

В ключевых сферах, в которых происходит торговля между Украиной и ЕС, страна на 70-80% отвечает европейским стандартам, сообщила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина в субботнем интервью интернет-изданию "Радио Свобода".

"В пяти основных сферах, в которых происходит торговля, на 70-80% отвечаем европейским стандартам. Это уже подтверждено. Сфера энергетики - 80%. Сфера пищевой продукции и санитарных мероприятий - более 70%. Полностью соответствуем системе государственных закупок и телекоммуникаций. Это означает, что в понимании нашей евроинтеграции мы (Украина и ЕС – ИФ) работаем одинаково и живем одинаково", - сказала Стефанишина.

Она также отметила, что более 14 тысяч украинских компаний уже работают на европейском рынке.

Украина также является той страной, которая интегрирована в европейские структуры. Страна является участником более 20 агентств и институтов ЕС от правоохранительных (это Офис прокурора ЕС), заканчивая научными, культурными программами.

Поэтому, по словам Стефанишиной, с точки зрения политической, экономической конвергенции, Украина фактически достигла огромных результатов за 5 лет.

 

Теги: #евроинтеграция #ес
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:29 09.10.2021
В ЕС и США призвали Киев возобновить работу отборочной комиссии по избранию руководителя САП

В ЕС и США призвали Киев возобновить работу отборочной комиссии по избранию руководителя САП

21:02 08.10.2021
Евросоюз и Совет Европы заявили о полном неприятии смертной казни

Евросоюз и Совет Европы заявили о полном неприятии смертной казни

19:35 08.10.2021
Минобороны Украины намерено направить представителя на операцию ЕС "Althea" в 2022 году и в группу "Helbroc" в 2023

Минобороны Украины намерено направить представителя на операцию ЕС "Althea" в 2022 году и в группу "Helbroc" в 2023

18:53 08.10.2021
ЕС на саммите Украина-ЕС будут представлять Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляйен

ЕС на саммите Украина-ЕС будут представлять Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляйен

12:45 08.10.2021
Рада призвала Европейский парламент признать перспективу членства Украины в ЕС

Рада призвала Европейский парламент признать перспективу членства Украины в ЕС

22:18 07.10.2021
В ЕС не согласны с решением Варшавы о верховенстве польской конституции над законами ЕС, обещают принять меры

В ЕС не согласны с решением Варшавы о верховенстве польской конституции над законами ЕС, обещают принять меры

21:02 07.10.2021
Конституционный суд Польши подтвердил верховенство закона страны над правовым режимом ЕС

Конституционный суд Польши подтвердил верховенство закона страны над правовым режимом ЕС

15:51 06.10.2021
Цены на энергоносители зимой останутся высокими, снизятся весной — еврокомиссар

Цены на энергоносители зимой останутся высокими, снизятся весной — еврокомиссар

15:28 06.10.2021
Угрозы отмены безвиза нет, ЕС заинтересован в украинских трудовых ресурсах - политологи

Угрозы отмены безвиза нет, ЕС заинтересован в украинских трудовых ресурсах - политологи

14:37 06.10.2021
ЕС изучает возможности помощи жителям и малому бизнесу, пострадавшим от роста цен на газ и электроэнергию

ЕС изучает возможности помощи жителям и малому бизнесу, пострадавшим от роста цен на газ и электроэнергию

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Из всех госпитализированных украинцев из-за COVID-19 в сентябре - 97,1% невакцинированных

В Украине за сутки зафиксировано 11 344 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровел 2 581 человек, 162 умерло

Курц решил уйти с поста канцлера Австрии

Смерть Полякова наступила в результате реакции алкоголя и метадона – нардеп Янченко

Зеленский: конкурсная комиссия по САП должна выполнить свой долг, как положено

ПОСЛЕДНЕЕ

Порошенко обвинил офис Зеленского в организации проплаченных протестов у своего дома

Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 237,5 млн - университет Хопкинса

Из всех госпитализированных украинцев из-за COVID-19 в сентябре - 97,1% невакцинированных

Партия чешского премьера потерпела поражение на выборах в парламент страны - официальные данные

За сутки в Украине привито более 66 тыс. человек

Тайвань будет стремиться к ослаблению напряженности с Пекином, но не пойдет по предложенному им пути - глава администрации в Тайбэе

В Украине освободили осужденных военных, которых помиловал президент

В Украине за сутки зафиксировано 11 344 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровел 2 581 человек, 162 умерло

В Украине 13 и 14 октября ожидаются дожди

Совбез ООН потребовал привлечь к ответственности виновных в теракте в Афганистане

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА