Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 237,5 млн - университет Хопкинса

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро воскресенья возросло до 237 млн 585 тыс. 783, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 4 млн 847 тыс. 812 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявили 44 млн 317 тыс. 553 инфицированных COVID-19. Количество летальных исходов составило 712 тыс. 974.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 33 млн 953 тыс. 475. Число умерших от последствий заражения вирусом в стране выросло до 450 тыс. 589 человек.

На третьем месте в мире по распространению коронавируса находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрирован 21 млн 567 тыс. 181 заболевший, из них скончались 600 тыс. 829 человек.

За время пандемии в мире было распределено более 6 млрд 445 млн доз вакцины против коронавируса.

По данным портала Worldometers, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро воскресенья 623,9. В США на 1 млн жителей скончались 2 тыс. 198 человек, в Индии - 323, Бразилии - 2 тыс. 802.