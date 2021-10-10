События

10:03 10.10.2021

Из всех госпитализированных украинцев из-за COVID-19 в сентябре - 97,1% невакцинированных

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Из всех госпитализированных украинцев из-за COVID-19 в сентябре - 97,1% невакцинированных

Из всех госпитализированных из-за COVID-19 украинцев в течение сентября - 97,1% невакцинированных, сообщили в Центре общественного здоровья в субботу.

"По данным электронной системы здравоохранения, 97,1% людей, которых госпитализировали с COVID-19 в сентябре в Украине, были невакцинированны, то есть не получили двух доз антиковидной вакцины. В целом, среди украинцев, которым диагностировали коронавирусную болезнь в этот период, 95,7% не были полностью вакцинированы", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Ранее в Минздраве Украины сообщили, 66 053 человека вакцинировано против COVID-19 за минувшие сутки 9 октября. Всего проведено 13 644 843 прививки.

Теги: #вакцинация #ковид #госпитализация
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