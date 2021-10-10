В Украине освободили осужденных военных, которых помиловал президент

В Украине было освобождено 31 участника боевых действий, ранее осужденных за преступления легкой и средней степени тяжести, согласно указу о помиловании президента Украины Владимира Зеленского, сообщила председатель Консультативного совета по вопросам обеспечения прав и свобод защитников Украины, советник руководителя офиса президента Алена Вербицкая в Facebook.

"Государственная уголовно-исполнительная служба сообщила о выполнении Указа Президента Украины об освобождении участников боевых действий в полном объеме! В ближайшее время 31 семья встретит своих сыновей, мужей, отцов, братьев, а кто-то наконец сможет пожать руку своему собрату", - указано в посте.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о помиловании 31 осужденного украинского военного в пятницу, 8 октября.