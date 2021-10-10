В Украине за сутки зафиксировано 11 344 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровел 2 581 человек, 162 умерло

В Украине по состоянию на утро воскресенья зафиксировано 11 344 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровел 2 581 человек, 162 умерло, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"За сутки 9 октября 2021 в Украине зафиксировано 11 344 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1 149, медработников - 122). Также за минувшие сутки: госпитализированы – 3 712 человек; летальных случаев - 162; выздоровело –2 581 человек", – сообщил Минздрав Украины в Telegram-канале.

Днем ранее, 9 октября за сутки зафиксировано 15 908 новых случаев заболевания COVID-19, 8 октября за сутки зафиксировано 16 362 новых случая заболевания СOVID-19, 7 октября 2021 в Украине сообщили о 15 125 новых случаях, 6 октября зафиксировано 12 662 новых случаев заболевания COVID-19, 5 октября зафиксировано 9 846 новых случаев заболевания СOVID-19, 4 октября сообщалось о 4 821 новых случае заболевания СOVID-19, 3 октября зафиксировано 7 967 новых случаев заболевания СOVID-19, 2 октября зафиксировано 11 809 новых случаев заболевания СOVID-19, 1 октября зафиксировано 12 034 новых случая заболевания СOVID-19.

Всего за период пандемии в Украине заболело 2 541 257 человек, выздоровело 2 290 427 человек, летальных случаев - 58 493.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1783), Одесской (1010), Днепропетровской (838), Запорожской (836) и Донецкой (819) областях.