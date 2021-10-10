В Украине 13 и 14 октября ожидаются дожди

Первые существенные дожди в Украине пройдут вечером 13 октября и 14 октября, на Покрову, сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Фейсбуке.

"Холодный воздух в Украине будет преобладать, только в восточных областях в дневные часы будет теплее на следующей неделе", - сообщила она в посте.

Синоптик также отметила, что в воскресенье, 10 октября, погода в Украине ожидается холодной, ночью от 3 мороза до 6 тепла. Местами на западе и в центре до -3-5 градусов.

Днем столбики термометров будут показывать + 9 + 14 градусов, в южной части + 12 + 16 градусов.