Совбез ООН потребовал привлечь к ответственности виновных в теракте в Афганистане

Все, кто организовал, спонсировал и осуществил взрыв в мечети афганского Кундуза, должны быть привлечены к ответственности, говорится в принятом накануне заявлении Совета безопасности ООН.

"Все члены Совбеза подчеркнули необходимость привлечения к ответственности тех, кто организовал, финансировал и спонсировал этот заслуживающий осуждения акт терроризма", - говорится в заявлении.

В нем отмечается, что все страны мира "в соответствии с международными законами и обязательствами, вытекающими из соответствующих резолюций СБ ООН" должны активно сотрудничать в этом вопросе.

Совбез подчеркнул, что терроризм "во всех его формах и проявлениях является одной из главных угроз международному миру и безопасности".

Как сообщалось, отделение террористической группировки ИГИЛ в Афганистане "Вилаят Хорасан" взяло на себя ответственность за организацию взрыва в шиитской мечети в Кундузе на северо-востоке Афганистана.

По данным СМИ, в заявлении группировки, распространенном по телеграм-каналам, говорится, что террорист-смертник ИГ подорвал себя среди толпы шиитов, собравшихся в мечети.

В еще одном заявлении террористов подчеркивается, что "исполнителем нападения был уйгур-мусульманин", которых, согласно утверждениям ИГ, "движение "Талибан" обещало изгнать" из Афганистана.

Телеканал Tolo News в свою очередь сообщил, что сформированное движением "Талибан" временное правительство Афганистана осуждает нападение на мечеть. По словам и.о. замминистра информации Забихуллы Муджахида, власти "найдут и привлекут к ответственности тех, кто стоит за этим инцидентом".

В шиитской мечети в городе Кундуз в пятницу прогремел взрыв, в результате которого погибли более 100 человек. Взрыв произошел после пятничной молитвы.