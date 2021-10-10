За минувшие сутки российские наемники на Донбассе 6 раз нарушали режим прекращения огня

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе 6 раз нарушали режим прекращения огня, из них 2 раза с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. С начала суток нарушений не зафиксировано.

"В районе Майорска оккупанты вели огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов. Вблизи Красногоровки враждебные вооруженные формирования обстреливали позиции из автоматических станковых гранатометов и минометов калибра 82 мм. Неподалеку Новозвановки было осуществлено обстрел из станковых противотанковых гранатометов. У Золотого-4 наемники открывали огонь из минометов калибра 120 мм.", - сообщили в пресс-центре штаба Операции объединенных сил.

Также в районе Водяного, что на Приазовье, противник применил гранатометы различных систем. В сторону Новолуганского враг вел прицельный огонь из стрелкового оружия.

Отмечается, что потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

"По состоянию на 7:00 утра 10 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - подчеркнули в штабе.