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06:01 10.10.2021

"Зеленые" Австрии приветствовали решение Курца уйти с поста канцлера

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"Зеленые" Австрии приветствовали решение Курца уйти с поста канцлера

Вице-канцлер Австрии, лидер партии "Зеленых" Вернер Коглер назвал решение Себастьяна Курца оставить пост канцлера на фоне расследования "правильным и важным шагом", сообщает агентство Associated Press.

"Это означает, что мы можем продолжить нашу работу в правительстве", - сказал он.

Ранее Курц объявил, что решил уйти в отставку после того, как стало известно, что он -фигурант антикоррупционного расследования. Сам он заверяет, что не совершал ничего противозаконного.

В Австрии у власти находится коалиция, в которую входят Народная партия Курца, а также "Зеленые". Именно в партии "Зеленых" в пятницу потребовали от Народной партии назначить на пост канцлера кого-то, кто не замешан в расследуемом в Австрии деле о коррупции.

Теги: #реакция #австрия #партия #курц
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