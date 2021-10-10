Чешская оппозиция опережает центристов на парламентских выборах
Оппозиционным партиям Чехии, по подсчетам местных СМИ, удается на парламентских выборах опередить центристское движение "Акция недовольных граждан" (АНО) премьера Андрея Бабиша.
Согласно предварительным данным, поступившим в субботу вечером, альянс правоцентристов и христианских демократов и коалиция Пиратской партии с движением "Старосты и независимые" вместе могут рассчитывать на 108 из 200 мест в парламенте. Таким образом, в случае достижения соглашения о коалиции у них будет шанс лишить Бабиша и его союзников власти.
АНО, в свою очередь, остается самой мощной отдельно взятой партией Чехии: она набирает больше голосов, чем остальные участники выборов и может получить более 70 мест в парламенте.
Голосование длилось два дня - пятницу и субботу.
На 200 мест в палате депутатов претендуют 5 тыс. 242 кандидата из 22 партий и движений.
Выборы в Чехии прошли на фоне недавней публикации "досье Пандоры", в котором, в частности, фигурирует Бабиш. Так, согласно расследованию, Бабиш в 2009 году, еще не будучи премьером, использовал офшорные компании для покупки элитной недвижимости на Лазурном берегу во Франции. Речь идет о замке стоимостью около $15 млн.
При этом премьер Чехии, комментируя эту публикацию, в свою защиту сказал, что "не сделал ничего незаконного". "Я никогда не делал ничего незаконного или неправильного, но это не мешает им снова попытаться очернить меня и повлиять на парламентские выборы в Чехии", - отметил он.