События

23:32 09.10.2021

На трассе Киев - Одесса грузовик столкнулся с рейсовым автобусом: два человека погибло, шестеро травмировано

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На трассе Киев - Одесса грузовик столкнулся с рейсовым автобусом: два человека погибло, шестеро травмировано

В результате столкновения грузовика с рейсовым автобусом на трассе Киев – Одесса предварительно погибло двое человек шестеро травмированы, сообщил отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Одесской области.

"Водитель грузового автомобиля MAN, двигаясь в сторону столицы, столкнулся с рейсовым автобусом, который был впереди него", - указано в сообщении в субботу вечером.

Отмечается, что ЧП произошло на 455 км автодороги вблизи села Холодная Балка.

Предварительно известно, что в результате аварии два пассажира маршрутки погибли, еще шестеро, среди которых один несовершеннолетний, получили травмы различной степени тяжести. Всех пострадавших увезла скорая.

Сейчас на месте происшествия работает полиция. Решается вопрос о внесении сведений об аварии в Единый реестр досудебных расследований по ч.3 ст.286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения) и задержании водителя грузовика.

Теги: #жертвы #дтп
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