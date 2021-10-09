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23:11 09.10.2021

В Киеве произошло масштабное ДТП с участием маршрутки, есть двое погибших - СМИ

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В Киеве произошло масштабное ДТП с участием маршрутки, есть двое погибших - СМИ

Масштабное ДТП с пострадавшими и двумя погибшими  произошло  в Киеве на Броварском проспекте возле метро Лесная,  сообщает портал dtp.kiev.ua.

"Столкнулись маршрутный автобус №322 Киев-Бровары и легковой автомобиль, затем маршрутка отлетела в столб и буквально раскололась об него. Звук удара был слышен аж на метро Черниговская. В салоне ехали пассажиры", - говорится в сообщении, обнародованном в телеграмме.

Также уточняется, что маршрутка Богдан с примерно десятью взрослыми пассажирами в салоне, направлялась из Броваров в Киев, двигаясь в правой полосе. На большой скорости в нее сзади врезался попутный легковой автомобиль. От удара маршрутку опрокинуло на бок и она врезалась в столб.

Легковой автомобиль разбит полностью, два человека из легковушки погибли. Предварительно, водитель автобуса трезв, пассажиры получили ушибы, один мужчина с переломом ноги.

Количество пострадавших уточняется.

Отмечается, что на месте работают спасатели ГСЧС, медики, полиция, проезд затруднен.

 

 

Теги: #киев #жертвы #дтп
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