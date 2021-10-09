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22:12 09.10.2021

Оппозиционное ЕНД анонсировало акцию в Тбилиси 14 октября с требованием освобождения Саакашвили

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Оппозиционное ЕНД анонсировало акцию в Тбилиси 14 октября с требованием освобождения Саакашвили

Грузинская оппозиционная партия "Единое национальное движение" (ЕНД) намерена провести 14 октября в Тбилиси масштабный митинг под требованием освобождения бывшего президента республики Михаила Саакашвили.

О планах проведения митинга сообщил в субботу вечером на акции протеста в Зугдиди перед зданием зугдидской окружной избирательной комиссии председатель ЕНД Никанор Мелия.

"Собираемся 14 октября в 16:00 в Тбилиси на площади Свободы", - заявил он, выразив надежду, что к акции присоединятся представители других партий.

На акцию в Зугдиди пришла мать Михаила Саакашвили Гиули Аласания.

На акции в Зугдиди участники организованной ЕНД акции обвинили правящую партию "Грузинская мечта" в фальсификации результатов выборов в органы местного самоуправления и потребовали отставки председателя окружной избирательной комиссии Миранды Месхи.

В эти минуты перед зданием окружной избирательной комиссии мобилизована полиция, акция проходит спокойно.

Между тем, в Тбилиси на воскресенье запланирована еще одна акция под требованием освобождения Саакашвили. Акцию намерена провести председатель оппозиционной партии "Закон и справедливость" Тако Чарквиани. Ряд крупных оппозиционных партий воздержались от участия в этой акции, что Чарквиани в беседах с журналистами расценила как предательство с их стороны в отношении находящегося в тюрьме Саакашвили.

Теги: #грузия #оппозиция #саакашвили #требование
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