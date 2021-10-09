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20:02 09.10.2021

Центристы лидируют на парламентских выборах в Чехии

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Центристы лидируют на парламентских выборах в Чехии

Центристское движение "Акция недовольных граждан" (АНО) премьера Чехии Андрея Бабиша лидирует на парламентских выборах по итогам предварительных результатов, сообщают в субботу европейские СМИ.

По итогам обработки 80% голосов, оно набирает 28,6% и, согласно прогнозам, получает 75 мест из 200 в парламенте.

Следом за ним идет альянс правоцентристов и христианских демократов с 26% голосов. Коалиция Пиратской партии с движением "Старосты и независимые" набирает 15%.

Чешские коммунисты набирают всего 3,8%.

Голосование длилось два дня - в пятницу и в субботу.

На 200 мест в палате депутатов претендуют 5242 кандидата из 22 партий и движений.

Выборы в Чехии прошли на фоне недавней публикации "досье Пандоры", в котором, в частности, фигурирует Бабиш. Так, согласно расследованию, Бабиш в 2009 году, еще не будучи премьером, использовал офшорные компании для покупки элитной недвижимости на Лазурном берегу во Франции. Речь идет о замке стоимостью около $15 млн.

При этом премьер Чехии, комментируя эту публикацию, в свою защиту сказал, что "не сделал ничего незаконного". "Я никогда не делал ничего незаконного или неправильного, но это не мешает им снова попытаться очернить меня и повлиять на парламентские выборы в Чехии", - отметил он.

Теги: #результаты #чехия #выборы
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