10 октября: Какой сегодня праздник

10 октября Всемирный день психического здоровья, Всемирный день борьбы со смертной казнью, Международный день каши, в Украине –День художника и День работников стандартизации и метрологии, День работников государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины. Есть и другие праздники сегодня, есть приметы этого дня, которые расскажут вам о многом, а есть вещи, которые делать нельзя.

Сегодня 10 октября в Украине отмечается ежегодный праздник - День работников стандартизации и метрологии. Он был установлен Указом Президента № 910/2002 от 8 октября 2002 года, учитывая весомый вклад работников сферы стандартизации и метрологии в развитие экономики государства.

Всемирный день психического здоровья отмечается в мире с 1992 года.

Дата 10 октября в мире также известна как Всемирный день борьбы со смертной казнью. Он был учрежден в 2003 году по инициативе Всемирной коалиции по запрету смертной казни, с целью сокращения количества смертных приговоров в мире, и с тех пор проводится ежегодно.

Всемирный День хосписной и паллиативной помощи. Философия хосписа утверждает, что хоспис – это не дом смерти, это дом жизни.

Ежегодно в октябре отмечается Международный день каши. Праздник не обладает официальным статусом, а дата его проведения указывается разная – 10 или 11 октября. Принято считать, что праздник зародился в Великобритании, впервые был проведён в 2009 году с благотворительной целью оказания помощи центру, помогающему голодающим детям в бедных странах.

В церкви 10 октября почитается память святого Савватия Соловецкого, известный не только как преподобный Русской православной церкви, но и как основатель Соловецкого монастыря. Свой постриг принял в Белозерском монастыре, однако совсем скоро отправился на остров Валаам, где жили другие иноки, и там можно было вести более строгий образ жизни. Братия удивилась, каким смирением и терпением обладал Савватий. Узнав о том, что недалеко, в Белом море, есть остров, Савватий решил отправиться туда в сопровождении инока Германа, который до сих пор одиноко жил в лесу. Прибыв на остров, старцы водрузили там крест, поставили келью. Уже после смерти Савватия там стали селиться другие отшельники, в результате чего, на этом острове возник всем известный Соловецкий монастырь.

Традиции: Савватий Соловецкий является покровителем пчел, за то и был прозван людьми Пчельником.

В этот день подходит к концу народный праздник Пчелиная девятина. Девять дней пчеловоды готовят ульи к зиме. В некоторых местностях любая другая работа на Савватия считается грехом.

В этот день пасечники просят детей до 12 лет помолиться святому покровителю о том, чтобы пчелы перенесли зиму без потерь и в следующем году смогли дать хороший сбор меда. Это делают не взрослые потому, что пчеловодством и бортничеством (добычей меда диких пчел, лесным пчеловодством) могут заниматься только те, кто обладает духовной чистотой. Дети же до 12 лет признаны безгрешными.

Хозяйки с раннего утра выпекают специальное печенье с медом для завтрака, на который собирается вся семья

Приметы

Сухая погода 10 октября – зима поздно наступит.

Гроза на Савватия – зима будет бесснежной, короткой и довольно теплой.

Если шишек на елях и соснах 10 октября немного, то зима не будет суровой.

Облака 10 октября плывут в направлении с юга на север – погода будет пасмурной, и наоборот

Именины: Павлина, Франциск, Аристарх, Зинаида, Игнат, Калистрат, Марк, Савватий