Сообщение о минировании "ковидных" больниц и супермаркета в Харькове не подтвердилось - полиция

Полиция проверила сообщение о минировании 7 опорных медучреждений, предназначенных для лечения ковидных больных, и супермаркета в Харькове, оно оказалось ложным.

"Правоохранители осмотрели 11 тыс.кв.м помещений, почти 14 тыс.кв.м прилегающей территории. Эвакуация граждан не проводилась. Никаких взрывоопасных предметов не обнаружено", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства, правоохранители ищут лжеминера.

Как сообщалось, в субботу, около 13:10, в полицию поступило электронное письмо с уведомлением о том, что в Харькове заминированы семь "ковидных" больниц и супермаркет.