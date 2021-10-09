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19:00 09.10.2021

Сообщение о минировании "ковидных" больниц и супермаркета в Харькове не подтвердилось - полиция

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Сообщение о минировании "ковидных" больниц и супермаркета в Харькове не подтвердилось - полиция

Полиция проверила сообщение о минировании 7 опорных медучреждений,  предназначенных для лечения ковидных больных, и супермаркета в Харькове, оно оказалось ложным.

"Правоохранители осмотрели 11 тыс.кв.м помещений, почти 14 тыс.кв.м прилегающей территории. Эвакуация граждан не проводилась. Никаких взрывоопасных предметов не обнаружено", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства, правоохранители ищут лжеминера.

Как сообщалось, в субботу, около 13:10, в полицию поступило электронное письмо с уведомлением о том, что в Харькове заминированы семь "ковидных" больниц и супермаркет.

Теги: #минирование #харьков
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