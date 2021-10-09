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17:54 09.10.2021

Российские наемники три раза обстреляли украинские позиции на Донбассе с начала суток

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Российские наемники три раза обстреляли украинские позиции на Донбассе с начала суток

С начала текущих суток зафиксировано три нарушения режима прекращения огня на Донбассе, сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

В вечерней сводке на странице штаба ООС в Фейсбуке в субботу говорится, что потерь среди украинских военнослужащих нет.

По информации штаба, в районе Майорска (Донецкая обл.) оккупанты вели огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, вблизи Красногоровки (Донецкая обл.) осуществлялся прицельный обстрел украинских позиций из автоматических станковых гранатометов и минометов калибра 82 мм, неподалеку Новозвановки (Луганская обл.) российские наемники открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Теги: #оос
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