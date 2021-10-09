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18:14 09.10.2021

Новую попытку запуска корабля Starliner могут предпринять в 2022 году

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Следующая попытка запуска перспективного американского космического корабля CST-100 Starliner, отложенная в начале августа из-за выявленных неполадок, может быть предпринята в первой половине 2022 года, сообщило в субботу NASA.

"Возможное окно для второго тестового орбитального полета (OFT-2) продолжают обсуждать NASA, Boeing, United Launch Alliance и Восточный стартовый комплекс. В настоящее время команда работает над возможным пуском в первой половине 2022 года, если будет готово оборудование, ракета и доступна космическая станция", - говорится в сообщении.

Корабль Starliner корпорации Boeing должен был в рамках второго тестового полета в беспилотном режиме стартовать к Международной космической станции 3 августа, однако из-за технических проблем за три часа до старта запуск был отложен.

Во время подготовки к запуску беспилотного корабля CST-100 Starliner инженеры компании Boeing, отвечающие за его исправность и состояние, обнаружили неожиданные показания положения клапана в двигательной установке, сообщила тогда компания-разработчик Boeing.

Корабль CST-100 Starliner корпорации Boeing разрабатывается для будущих полетов американских астронавтов на орбиту.

В ходе первого тестового полета корабля (20 декабря 2019 года) ему не удалось состыковаться с МКС.

В рамках контракта с NASA корпорация Boeing получила более $5 млрд на разработку, производство корабля Starliner, а также осуществление его миссий по доставке астронавтов на МКС и возвращению их на Землю. Он предназначен для экипажа в составе до семи человек.

Теги: #nasa #starliner
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