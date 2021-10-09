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16:52 09.10.2021

Ливан оказался полностью обесточен

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Ливан оказался полностью обесточен

 

В Ливане из-за нехватки топлива прекратили работу две крупнейшие электростанции "Аль-Захрани" и "Дейр-Аммар", передают в субботу ближневосточные и западные СМИ.

Государственная электроэнергетическая компания пытается урегулировать ситуацию. Компания попытается использовать запасы топлива Минобороны Ливана, чтобы запустить электростанции, но сделать это быстро не удастся.

Не исключено, что отключение электроэнергии по всей стране продлится несколько дней.

Учреждения остались без топлива, поскольку у правительства Ливана не хватает валюты для оплаты. Сообщается, что суда с нефтью и газом отказываются заходить в порты страны, пока они не получат деньги за топливо, причем только в долларах США.

Проблемы с электричеством возникали в Ливане и ранее. Зачастую жители получали электроэнергию лишь по два часа в сутки. Однако такого масштабного отключения еще не было. У многих ливанцев есть частные дизельные генераторы, но их тоже не хватает.

Теги: #электроэнергия #ливан #обесточивание
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