Полиция проверяет информацию о минировании "ковидных" больниц и супермаркета в Харькове

Харьковская полиция проверяет информацию о минировании 7 опорных медучреждений, предназначенных для лечения ковидных больных, а также супермаркета.

Как сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, электронное письмо с уведомлением о минировании этих объектов поступило в полицию около 13:10.

"По адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления... В настоящее время проводится осмотр помещений и прилегающей территории", - говорится в сообщении.