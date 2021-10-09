Полиция проверяет информацию о минировании "ковидных" больниц и супермаркета в Харькове
Харьковская полиция проверяет информацию о минировании 7 опорных медучреждений, предназначенных для лечения ковидных больных, а также супермаркета.
Как сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, электронное письмо с уведомлением о минировании этих объектов поступило в полицию около 13:10.
"По адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления... В настоящее время проводится осмотр помещений и прилегающей территории", - говорится в сообщении.