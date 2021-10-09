События

16:11 09.10.2021

Полиция проверяет информацию о минировании "ковидных" больниц и супермаркета в Харькове

1 мин читать
Полиция проверяет информацию о минировании "ковидных" больниц и супермаркета в Харькове

Харьковская полиция проверяет информацию о минировании 7 опорных медучреждений, предназначенных для лечения ковидных больных, а также супермаркета.

Как сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, электронное письмо с уведомлением о минировании этих объектов поступило в полицию около 13:10.

"По адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления... В настоящее время проводится осмотр помещений и прилегающей территории", - говорится в сообщении.

Теги: #проверка #минирование #харьков
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

03:49 08.10.2021
Еще двое харьковских экс-полицейских подозреваются во взяточничестве за непривлечение наркозависимых к ответственности

Еще двое харьковских экс-полицейских подозреваются во взяточничестве за непривлечение наркозависимых к ответственности

19:24 07.10.2021
С 10 октября в Харькове ужесточаются карантинные ограничения

С 10 октября в Харькове ужесточаются карантинные ограничения

12:57 07.10.2021
Госпогранслужба расследует обстоятельства выезда Саакашвили из Украины

Госпогранслужба расследует обстоятельства выезда Саакашвили из Украины

14:28 06.10.2021
Полиция устанавливает обстоятельства повреждения автомобиля главы фракции ОПЗЖ в Харьковском горсовете

Полиция устанавливает обстоятельства повреждения автомобиля главы фракции ОПЗЖ в Харьковском горсовете

14:04 06.10.2021
В Харькове построят ангарный комплекс для техобслуживания самолетов

В Харькове построят ангарный комплекс для техобслуживания самолетов

13:46 06.10.2021
Харьков присоединился к программе ЕБРР «Зеленые города»

Харьков присоединился к программе ЕБРР «Зеленые города»

04:15 06.10.2021
Харьковская полиция завершила расследование дела о вымогательстве $700 тысяч у местного агрария

Харьковская полиция завершила расследование дела о вымогательстве $700 тысяч у местного агрария

23:44 04.10.2021
На окраине Харькова грузовик сбил двух подростков, полиция открыла дело

На окраине Харькова грузовик сбил двух подростков, полиция открыла дело

11:34 04.10.2021
Полиция проверяет информацию о минировании университета им.Драгоманова в Киеве, эвакуировали более 300 человек

Полиция проверяет информацию о минировании университета им.Драгоманова в Киеве, эвакуировали более 300 человек

11:06 03.10.2021
Спасатели локализовали пожар в столярном цеху в Харькове

Спасатели локализовали пожар в столярном цеху в Харькове

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский: конкурсная комиссия по САП должна выполнить свой долг, как положено

Число жертв обрушения жилого дома в Батуми возросло до восьми

Саакашвили считает себя пленником властей Грузии

В Украине за сутки зафиксировано 15 908 новых случаев заболевания Сovid-19, выздоровело 5 364 человека, 250 умерло

ЕС на саммите Украина-ЕС будут представлять Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляйен

ПОСЛЕДНЕЕ

Ливан оказался полностью обесточен

Кличко открыл Дни Киева в Лейпциге

Зеленский: конкурсная комиссия по САП должна выполнить свой долг, как положено

Талибы отказались сотрудничать с США в сдерживании террористов ИГИЛ

В ЕС и США призвали Киев возобновить работу отборочной комиссии по избранию руководителя САП

Первый президент Ирана Банисадр скончался в Париже

Число жертв обрушения жилого дома в Батуми возросло до восьми

Кличко: в Киеве за сутки 863 новых заболевших COVID-19, 13 человек умерли

День траура объявлен 11 октября в Грузии в память погибших в Батуми

В Украине пока без осадков, ночью холодает

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА