Зеленский: конкурсная комиссия по САП должна выполнить свой долг, как положено

Президент Украины Владимир Зеленский указывает членам конкурсной комиссии на их обязанность провести "как положено" конкурс по избранию нового руководства Специализированной антикоррупционной прокураты.

"Не услышал адекватных объяснений задержки конкурса для избрания нового руководителя САП. Члены конкурсной комиссии должны выполнить свой долг, как положено. Для Украины эффективность работы антикоррупционных институтов является приоритетом", - сообщил Зеленский на своей странице в Твиттере в субботу.

Как сообщила пресс-служба главы Украинского государства, после смены власти в Украине в 2019 году антикоррупционная инфраструктура страны получила всю необходимую политическую основу для эффективной деятельности, были приняты необходимые решения для усиления работы Национального антикоррупционного бюро Украины и начал функционировать Высший антикоррупционный суд.

В сообщении отмечается, что в системе антикоррупционных органов особую роль играет Специализированная антикоррупционная прокуратура, от независимости и профессионализма руководителя которой зависит основательность расследований НАБУ и достойное представление обвинения в Высшем антикоррупционном суде.

Зеленский акцентировал внимание на том, что для деятельности конкурсной комиссии созданы все условия, а подготовительная работа была проведена своевременно и содержательно. "Остались фактически финальные этапы конкурса. Никто не имеет права ставить под угрозу стабильность работы антикоррупционной инфраструктуры и выполнения международных обязательств Украины", - подчеркнул президент.

Он отметил, что с избранием нового руководителя САП ожидает активизации антикоррупционных расследований и справедливых приговоров виновным в коррупционных преступлениях.

Как сообщалось, глава правления общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин сообщил, что заседание комиссии, которая должна была избрать руководителя САП в субботу, 9 октября, не состоялось из-за отсутствия членов комиссии Елены Бусол, Андрея Гуджала и Евгения Соболя.

В свою очередь, посольство США в Украине отметило, что Европейский Союз и США разочарованы задержками избрания руководителя САП и призывают возобновить работу отборочной комиссии.

Ранее глава комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в САП Екатерина Коваль прогнозировала, что конкурс должен завершиться к маю 2021 года.

Ряд общественных организаций и политиков в Украине призывали к замене нынешнего состава конкурсной комиссии.