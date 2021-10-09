События

12:37 09.10.2021

Кличко: в Киеве за сутки 863 новых заболевших COVID-19, 13 человек умерли

1 мин читать
Кличко: в Киеве за сутки 863 новых заболевших COVID-19, 13 человек умерли

В Киеве за минувшие сутки зафиксированы 863 новых заболевших коронавирусом, 13 человек умерли, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

«863 подтвержденных случая заболевания коронавирусом в сутки в столице. 13 человек умерли. Всего от коронавируса в столице, за период пандемии, 5516 летальных случаев. А подтвержденных случаев заболевания - 239723», - привел данные мэр.

Заболели: 481 женщина в возрасте от 18 до 95 лет, 313 мужчин в возрасте от 18 до 95 лет. А также 35 девочек от 5 месяцев до 17 лет и 34 мальчика от 4 до 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 104 больных коронавирусом и 176 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 186 человек. В целом коронавирус преодолели 222 425 жителей столицы.

Теги: #киев #коронавирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:28 09.10.2021
Три оператора проката самокатов в Киеве системно нарушают условия сотрудничества - КГГА

Три оператора проката самокатов в Киеве системно нарушают условия сотрудничества - КГГА

08:15 09.10.2021
В Украине за сутки зафиксировано 15 908 новых случаев заболевания Сovid-19, выздоровело 5 364 человека, 250 умерло

В Украине за сутки зафиксировано 15 908 новых случаев заболевания Сovid-19, выздоровело 5 364 человека, 250 умерло

05:26 09.10.2021
Около 85% жителей Португалии полностью привились от COVID-19

Около 85% жителей Португалии полностью привились от COVID-19

14:57 08.10.2021
В военном госпитале Киева разоблачили коррупционную схему вымогания средств у участников АТО/ОСС

В военном госпитале Киева разоблачили коррупционную схему вымогания средств у участников АТО/ОСС

10:04 08.10.2021
Финляндия приостановила вакцинацию мужчин в возрасте до 30 лет препаратом Moderna

Финляндия приостановила вакцинацию мужчин в возрасте до 30 лет препаратом Moderna

08:59 08.10.2021
Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 236,7 млн

Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 236,7 млн

08:49 08.10.2021
США поставляют вакцины от COVID-19 в другие страны не прося ничего взамен, в отличие от РФ и КНР - Байден

США поставляют вакцины от COVID-19 в другие страны не прося ничего взамен, в отличие от РФ и КНР - Байден

08:43 08.10.2021
Более 6 млн человек получили две дозы вакцинации – Минздрав

Более 6 млн человек получили две дозы вакцинации – Минздрав

08:38 08.10.2021
Восемь семей погибших участников АТО получат компенсацию за земельные участки

Восемь семей погибших участников АТО получат компенсацию за земельные участки

08:20 08.10.2021
В Украине за сутки зафиксировано 16 362 новых случая заболевания СOVID-19, выздоровело 4 720 человек, 241 умер – Минздрав

В Украине за сутки зафиксировано 16 362 новых случая заболевания СOVID-19, выздоровело 4 720 человек, 241 умер – Минздрав

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Число жертв обрушения жилого дома в Батуми возросло до восьми

Саакашвили считает себя пленником властей Грузии

В Украине за сутки зафиксировано 15 908 новых случаев заболевания Сovid-19, выздоровело 5 364 человека, 250 умерло

ЕС на саммите Украина-ЕС будут представлять Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляйен

Российские наемники обстреляли 6 раз украинские позиции на Донбассе за минувшие сутки, ранен один боец – штаб ООС

ПОСЛЕДНЕЕ

В ЕС и США призвали Киев возобновить работу отборочной комиссии по избранию руководителя САП

Первый президент Ирана Банисадр скончался в Париже

Число жертв обрушения жилого дома в Батуми возросло до восьми

День траура объявлен 11 октября в Грузии в память погибших в Батуми

В Украине пока без осадков, ночью холодает

"Укрзализныця" назначила 15 дополнительных поездов ко Дню защитников и защитниц Украины

Во Львовской области два человека погибли в ДТП

Прокуратура сообщила о подозрении ряду лиц по делу о хищении 150 млн грн на строительстве Подольского моста

В Карпатах температура опустилась уже до -9°С

Саакашвили считает себя пленником властей Грузии

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА