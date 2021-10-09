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12:09 09.10.2021

В Украине пока без осадков, ночью холодает

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В Украине пока без осадков, ночью холодает

В ближайшие двое суток ожидается погода без осадков, постепенное падение атмосферного давления, незначительное колебание температуры, сообщает Укргидрометцентр.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, в Крыму 5-8° тепла; днем 10-15° тепла, в Закарпатье до 18°.

В Киеве - без осадков, температура ночью 1-3° тепла, днем 11-13° .

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 10 октября самая высокая температура днем была 23,7° в 1907 г., самая низкая ночью - 1,9° в 1890 г.

В понедельник, 11 октября, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с.

Температура ночью 0-5° тепла, в западных и северных областях от 3° тепла до 2° мороза, на побережье морей 4-9° тепла; днем 9-14°, на юге и в Закарпатье 12-17°.

В Киеве в понедельник без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 1-3° тепла, днем 12-14°.

Теги: #погода #прогноз
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