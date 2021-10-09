"Укрзализныця" назначила 15 дополнительных поездов ко Дню защитников и защитниц Украины

АО "Укрзализныця" (УЗ) назначила ко Дню защитников и защитниц Украины с 12 по 18 октября 15 дополнительных поездов.

Как сообщает пресс-служба УЗ, в западном направлении назначено 6 дополнительных поездов.

В частности, №217/218 Киев-Рахов (отправление из Киева 13 и 16 октября, из Рахова - 14 и 17 октября); №239/207 Киев-Ужгород (из Киева 13 и 16 октября, из Ужгорода - 14 и 17 октября); №202/201 Ковель-Киев (из Ковеля 12 и 17 октября, из Киева - 13 и 18 октября); №235/236 Киев-Ужгород (из Киева 13 и 16 октября, из Ужгорода - 15 и 17 октября); №250/249 Черновцы-Киев (из Черновцов 12 и 17 октября, из Киева - 13 и 18 октября); №207/229 Киев - Ужгород (из Киева 13 октября, из Ужгорода - 17 октября).

В восточном направлении назначено 2 дополнительных поезда: №254/253 Киев - Запорожье, Мариуполь (из Киева 13 октября, из Мариуполя - 17 октября); №124/123 Киев – Константиновка (из Киева 13 и 16 октября, из Константиновки - 14 и 17 октября).

В южном направлении назначено 4 дополнительных поезда: №298/297 Николаев - Киев (из Николаева 12 и 17 октября, из Киева - 13 октября); №204/203 Одесса - Киев (из Одессы 12 октября, из Киева - 13 октября); №298/297 Киев - Херсон (из Киева 18 октября); №268/203 Одесса - Киев (из Одессы 17 октября).

Также будут курсировать три дополнительных поезда, которые объединят города-миллионники: №241/242 Харьков - Одесса (отправление из Харькова 13 и 16 октября, из Одессы - 14 и 17 октября); №168/167 Львов - Одесса (отправление из Львова и Одессы 17 октября); №211/212 Харьков - Львов (из Харькова 13 и 16 окбяря, из Львова - 14 и 17 октября).

Кроме того, на праздничные дни "Укрзализныця" назначает дополнительные рейсы поездов №26/25 Одесса - Ивано-Франковск (12 октября из Одессы и 16 октября из Ивано-Франковска), №136/135 Черновцы - Одесса (из Черновцов 12, 14 и 16 октября , из Одессы 13, 15 и 17 октября) и продолжит маршрут следования поезда № 779/780 Сумы - Киев в Винницу (отправление поезда туда и обратно 14 октября).