Во Львовской области два человека погибли в ДТП

Два человека погибли в автоаварии во Львовской области около полуночи 8 октября, сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции во Львовской области.

По данным полиции, авария произошла на автотрассе Киев-Чоп возле села Хоросно Львовского района.

"40-летний водитель "Деу Сенс" не справился с управлением, вследствие чего транспортное средство столкнулось с отбойником, съехало в кювет и перевернулось. Водитель и его 27-летний пассажир скончались на месте от полученных травм", – указано в сообщении.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины.