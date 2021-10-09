События

11:24 09.10.2021

Во Львовской области два человека погибли в ДТП

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Во Львовской области два человека погибли в ДТП

Два человека погибли в автоаварии во Львовской области около полуночи 8 октября, сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции во Львовской области.

По данным полиции, авария произошла на автотрассе Киев-Чоп возле села Хоросно Львовского района.

"40-летний водитель "Деу Сенс" не справился с управлением, вследствие чего транспортное средство столкнулось с отбойником, съехало в кювет и перевернулось. Водитель и его 27-летний пассажир скончались на месте от полученных травм", – указано в сообщении.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины.

Теги: #дтп #львовская_область
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