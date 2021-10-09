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11:01 09.10.2021

Прокуратура сообщила о подозрении ряду лиц по делу о хищении 150 млн грн на строительстве Подольского моста

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Прокуратура сообщила о подозрении ряду лиц по делу о хищении 150 млн грн на строительстве Подольского моста

Киевская городская прокуратура в рамках уголовного производства по факту присвоения средств территориальной общины и служебной халатности при строительстве Подольского моста р.Днепр сообщено о новых подозрениях первому заместителю руководителя КП "Дирекция по строительству дорожно-транспортных сооружений г.Киев", руководителю генподрядной организации, а также вручено извещение о подозрении двум руководителям подрядных организаций.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, в апреле 2017 года между КП "Дирекция по строительству дорожно-транспортных сооружений г.Киева" и генподрядчиком заключен договор генподряда на выполнение работ по строительству Подольского мостового перехода.

В ноябре 2019 года генподрядчик привлек подрядные организации для якобы оказания услуг по использованию наемного нестандартного оборудования с операторами (машинистами и вспомогательным персоналом), включая перемещение тяжелых грузов и другие дополнительные услуги. В течение 2020 года на основании подписанных актов сдачи-приемки выполненных работ из бюджета были перечислены средства на общую сумму около 148 млн грн.

При этом, согласно заключению комплексной судебной строительно-технической экспертизы, выполнение работ на вышеуказанную сумму не подтверждается документально и фактически.

Кроме того, в течение августа-ноября 2020 года между заказчиком строительства, генподрядчиком и подрядчиками составлены и подписаны акты приемки выполненных работ по устройству антикоррозийной защите металлических элементов несущих конструкций пролетного сооружения моста. В то же время, согласно заключению экспертов, объемы и стоимость выполненных работ не соответствуют сведениям, указанным в документах. Сумма завышения составляет около 1,8 млн грн.

В этой связи первому заместителю руководителя КП "Дирекция по строительству дорожно-транспортных сооружений г.Киева" и руководителю генподрядной организации сообщено о новых подозрения по новым установленным эпизодам по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины и ч. 5 ст. 191 УК Украины соответственно.

Кроме того, вручено сообщение о подозрении по ч. 5 ст. 191 УК Украины двум руководителям подрядных организаций, которые фактически были привлечены для выполнения работ по завышенным ценам и обналичиванию средств.

Общая сумма причиненного столичному бюджету ущерб по этим эпизодам составляет около 150 млн грн.

В прокуратуре напомнили, 16 августа 2021 года вышеупомянутым руководителю КП и генподрядчику было сообщено о подозрении ч. 2 ст. 367 УК Украины и ч. 5 ст. 191 УК Украины соответственно из-за завышения стоимости работ по покраске пролетных плит Подольского моста на сумму более 4,5 млн грн.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

 

Теги: #недвижимость #подольский_мост #строительство #подозрение
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