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09:36 09.10.2021

Кулеба и Чавушоглу встретились с украинскими и турецкими бизнесменами во Львове

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Кулеба и Чавушоглу встретились с украинскими и турецкими бизнесменами во Львове

Министры иностранных дел Украины и Турции Дмитрий Кулеба и Мевлют Чавушоглу на встрече с представителями бизнес-кругов двух стран во Львове в пятницу обсудили новые возможности сотрудничества.

"На переговорах на этой неделе мы уделили значительное внимание именно поддержке бизнеса и развития торговли. Мы создаем новые возможности сотрудничества украинских и турецких компаний в целом ряде сфер, устранять препятствия для развития международного сотрудничества, продолжаем поддерживать украинский бизнес", - заверил Кулеба, сообщает пресс-служба МИД Украины.

Чавушоглу выразил благодарность украинской стороне за поддержку работы турецких фирм в Украине и заверил их в неизменной поддержке со стороны турецкого правительства.

В мероприятии приняли участие члены ОО "Международное общество украинско-турецкой дружбы", ведущие предприниматели Львовской торгово-промышленной палаты, которые имеют бизнес-контакты с турецкой стороной, топ-менеджеры ряда украинских и турецких компаний.

Участники отметили успешную работу турецких компаний в Украине и украинских компаний в Турции, обсудили пути устранения препятствий для дальнейшего развития украинско-турецкой торговли.

В мероприятии приняли участие компании, которые работают в сферах энергетики, ІТ-услуг, туризма, медицинского обслуживания, продовольственного экспорта, машиностроения.

7-8 октября Чавушоглу находился с визитом в Украине (Львов) по приглашению Кулебы.

Теги: #львов #кулеба #чавушоглу #бизнес
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