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09:28 09.10.2021

Три оператора проката самокатов в Киеве системно нарушают условия сотрудничества - КГГА

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Три оператора проката самокатов в Киеве системно нарушают условия сотрудничества - КГГА

Операторы проката самокатов в Киеве нарушили перечень пунктов, которые прописаны в меморандуме о сотрудничестве с городом, сообщил заместитель главы Киевской государственной городской администрации Константин Усов в Телеграмм-канале.

"На сегодня невыполненным остается требование о нанесении трафаретов на местах упорядоченной парковки самокатов. Кроме того, ряд операторов нарушил условие введения полного запрета движения в некоторых пешеходных зонах столицы: на Пейзажной аллее, пешеходной части улицы Сагайдачного и в парке Шевченко", - отметил Усов.

Но самое главное, по словам Константина Усова, то, что часть операторов самовольно изменили карту зон ограничения скорости до 14 км/ч, и исключили из территории такого ограничения часть исторического центра Киева.

Как отметил заместитель председателя КГГА, наиболее ответственной с операторов оказалась компания Scroll, а системными нарушителями - компании BikeNow, Bolt и Zelectra.

"Совместно с первым заместителем председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Алексеем Кулебой, координирующим структурные подразделения, ответственные за благоустройство города, мы выставили требование компаниям устранить эти нарушения. Крайний срок - 15 октября", - сказал он.

Усов также отметил, что город настроен на диалог и взаимоуважение, но категорически против обмана. "В случае невыполнения всех без исключения пунктов меморандума в полной мере мы оставляем за собой право реагировать соответственно", - заявил заместитель председателя КГГА.

Как сообщалось, Киевская городская государственная администрация (КГГА) и операторы услуг проката электросамокатов в столице Вolt, Kiwi, Scroll, BikeNow, Zelectra, Jet и Vzhooh в июне 2021 года подписали меморандум о сотрудничестве.

Среди главных ограничений, установленных меморандумом, - снижение максимальной скорости с 30-35 км/ч до 20 км/ч. В специально определенных (зеленых, пешеходных и исторических) зонах скорость должна достигать не более 14 км/ч.

Теги: #киев #самокат #нарушения #транспорт
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