Украина призывает Запад усилить давление на РФ из-за ее влияния на Беларусь

Украина призывает Запад усилить давление на Россию из-за ее влияния на Беларусь, заявила первый заместитель главы МИД Украины Эмине Джапарова.

"Запад должен усилить давление на Россию за ее действия в отношении Беларуси", - цитирует пресс-служба МИД слова Джапаровой, сказанные в ходе неформального заседания высокого уровня Совбеза ООН по формуле Арри, посвященном ситуации в Беларуси.

По ее словам, Россия использует Беларусь как плацдарм для манипуляций миграционными потоками, которые она направляет в Польшу и Литву.

Джапарова отметила важность, как для Украины, так и всей Европы, чтобы Беларусь оставалась суверенным и независимым государством, а дальнейшая интеграция с Россией не привела к появлению на границах Украины и Евросоюза новых вызовов и угроз.

Замглавы министра иностранных дел также обратила внимание на продолжающиеся нарушения прав человека и кампанию политических репрессий в Беларуси.

"Сказать, что мы встревожены - это ничего не сказать", - заявила она, добавив, что жертвами репрессий белорусских властей стали и граждане Украины.