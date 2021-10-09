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08:45 09.10.2021

Украина призывает Запад усилить давление на РФ из-за ее влияния на Беларусь

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Украина призывает Запад усилить давление на РФ из-за ее влияния на Беларусь

Украина призывает Запад усилить давление на Россию из-за ее влияния на Беларусь, заявила первый заместитель главы МИД Украины Эмине Джапарова.

"Запад должен усилить давление на Россию за ее действия в отношении Беларуси", - цитирует пресс-служба МИД слова Джапаровой, сказанные в ходе неформального заседания высокого уровня Совбеза ООН по формуле Арри, посвященном ситуации в Беларуси.

По ее словам, Россия использует Беларусь как плацдарм для манипуляций миграционными потоками, которые она направляет в Польшу и Литву.

Джапарова отметила важность, как для Украины, так и всей Европы, чтобы Беларусь оставалась суверенным и независимым государством, а дальнейшая интеграция с Россией не привела к появлению на границах Украины и Евросоюза новых вызовов и угроз.

Замглавы министра иностранных дел также обратила внимание на продолжающиеся нарушения прав человека и кампанию политических репрессий в Беларуси.

"Сказать, что мы встревожены - это ничего не сказать", - заявила она, добавив, что жертвами репрессий белорусских властей стали и граждане Украины.

Теги: #рф #джапарова #украина #запад
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