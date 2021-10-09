В Украине за сутки зафиксировано 15 908 новых случаев заболевания Сovid-19, выздоровело 5 364 человека, 250 умерло

В Украине по состоянию на утро субботы зафиксировано 15 908 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровело 5 364 человека, 250 умерло, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"За сутки 8 октября 2021 в Украине зафиксировано 15 908 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1 477, медработников - 298). Также за минувшие сутки: госпитализированы – 3 571 человек; летальных случаев - 250; выздоровели – 5 364 человека", – сообщил Минздрав Украины в Telegram-канале.

Днем ранее, 8 октября за сутки зафиксировано 16 362 новых случая заболевания СOVID-19, 7 октября 2021 в Украине сообщили о 15 125 новых случаях, 6 октября зафиксировано 12 662 новых случаев заболевания COVID-19, 5 октября зафиксировано 9 846 новых случаев заболевания СOVID-19, 4 октября сообщалось о 4 821 новых случае заболевания СOVID-19, 3 октября зафиксировано 7 967 новых случаев заболевания СOVID-19, 2 октября зафиксировано 11 809 новых случаев заболевания СOVID-19, 1 октября зафиксировано 12 034 новых случая заболевания СOVID-19, 30 сентября зафиксировано 11 757 новых случаев заболевания СOVID-19.

Всего за период пандемии в Украине заболело 2 529 913 человек, выздоровело 2 287 846 человек, летальных случаев - 58 331.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1310), Днепропетровской (1291), Львовской (1177), Донецкой (1080) и Харьковской (984) областях.