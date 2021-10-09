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07:35 09.10.2021

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе 10 раз нарушили режим тишины, ранен один военный

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За минувшие сутки российские наемники на Донбассе 10 раз нарушили режим тишины, ранен один военный

За прошедшие сутки российские наемники 10 раз нарушали режим прекращения огня, ранен один украинский военнослужащий. С полуночи нарушений не зафиксировано, сообщили в пресс-центре штаба Операции объединенных сил (ООС).

"За прошедшие сутки, 8 октября, российские оккупационные войска 10 раз нарушали режим прекращения огня, из них 3 раза с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения. Вследствие вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья – тяжелое" - говорится в сообщении на странице штаба ООС в фейсбуке утром в субботу.

В частности, позиции украинских воинов у Золотого-4 враг обстрелял используя ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие. Вблизи Троицкого враг совершил обстрелы из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В районе Майорска враждебные вооруженные формирования вели огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов. В направлении Красногоровки противник открывал огонь из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов. Неподалеку Крымского наемники дважды вели обстрелы со станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, а также минометов калибра 120 мм. У Причепиловки враг применил станковые противотанковые и автоматические станковые гранатометы. В сторону населенного пункта Лопаскино наемники дважды обстреливали из подствольных гранатометов и стрелкового оружия. Вблизи Широкино обстрелы велись из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В штабе добавили, что по состоянию на 7:00 утра, 9 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. 

Теги: #оос #сводка #украина
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