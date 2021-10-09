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05:26 09.10.2021

Около 85% жителей Португалии полностью привились от COVID-19

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Власти Португалии достигли поставленной цели по вакцинации от коронавируса COVID-19 85% населения страны, сообщают в пятницу западные СМИ со ссылкой на главу управления здравоохранения Португалии.

"Вакцинация (в Португалии - ИФ) - это неоспоримый успех ... мы вакцинировали около 85% населения, так как португальcкие граждане охотно приняли этот процесс", - заявила представитель генерального директората здравоохранения Граса Фрейтас.

СМИ отмечают, что кроме того, в Португалии начнут вводить дополнительные - бустерные - дозы вакцины людям старше 65 лет.

Всего за время пандемии в стране выявили свыше 1,07 млн случаев заражения COVID-19. Скончались более 18 тыс. пациентов. Болеют в настоящий момент около 30 тыс. человек, выздоровели более 1 млн пациентов.

Теги: #вакцинация #успех #коронавирус #португалия
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