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04:45 09.10.2021

Зеленский утвердил делегацию для участия в слушаниях арбитражного трибунала по делу Украины против РФ по задержанию украинских военных кораблей

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Президент Украины Владимир Зеленский создал делегацию для участия в слушаниях арбитражного трибунала по делу Украины против Российской Федерации в отношении задержания украинских военно-морских кораблей и членов экипажей, сообщила пресс-служба главы государства.

"Образовать делегацию Украины для участия в слушаниях Арбитражного трибунала, созданного в соответствии с приложением 7 к Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву 1982 года, по делу Украины против Российской Федерации по задержанию украинских военно-морских судов и членов их экипажей", - говорится в сообщении.

Главой делегации стала директор департамента международного права Министерства иностранных дел Украины, глава делегации, агент Украины Оксана Золотарева. Ее заместителем стал представитель Украины при Европейском Союзе и Европейском Сообществе по атомной энергии Всеволод Ченцов.

Кроме того, в состав делегации вошли помощник командующего ВМС ВСУ по правовой работе, начальник юридической службы, начальник отдела международных споров департамента международного права Министерства иностранных дел Украины Андрей Пасечник и заместитель командующего ВМС ВСУ Андрей Тарасов.

Согласно указу, главе делегации необходимо привлекать в установленном порядке представителей государственных органов адвокатов, советников, экспертов и технических работников. Также осуществлять с привлечением представителей государственных органов подготовку и представление процессуальных документов, позиционных, доказательных и других материалов, необходимых для рассмотрения дела.

Кроме того, Кабинет министров должен обеспечить финансирование расходов, связанных с участием делегации в слушаниях трибунала.

Теги: #рф #вмс #украина #арбитраж
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