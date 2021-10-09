События

01:40 09.10.2021

Арахамия: ротации в Кабмине могут коснуться трех-пяти человек

1 мин читать
Арахамия: ротации в Кабмине могут коснуться трех-пяти человек

Верховная Рада планирует провести перестановки в Кабинете министров, сообщил глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Мы говорили, что это может быть три-четыре, возможно, три-пять человек. Нужен просто время, чтобы провести собеседования, выдвинуть кандидатов, предоставить им возможность подать документы, декларации и другое, и потом уже голосовать в зале", - сказал Арахамия в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина 24" в пятницу вечером.

Арахамия отметил, что вопрос ротаций в Кабмине решили отложить, потому что на повестке дня была отставка главы Рады.

"На следующей неделе мы планируем этот вопрос обсуждать. Затем, через неделю, когда будет пленарная неделя - уже воплощать в жизнь", - пояснил нардеп.

Теги: #арахамия #украина #ротации #кабмин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

00:22 09.10.2021
Причиной отставки спикера Рады стала необходимость выполнения программы президента и партии

Причиной отставки спикера Рады стала необходимость выполнения программы президента и партии

23:37 08.10.2021
Заседание суда по делу избрания меры пресечения Труханову и его заместителю перенесли на 11 октября

Заседание суда по делу избрания меры пресечения Труханову и его заместителю перенесли на 11 октября

23:09 08.10.2021
Минздрав намерен расширить перечень профессий с обязательной вакцинацией

Минздрав намерен расширить перечень профессий с обязательной вакцинацией

21:55 08.10.2021
Замглавы Меджлиса крымскотатарского народа Джеляла отправили на психиатрическую экспертизу несмотря на его отказ

Замглавы Меджлиса крымскотатарского народа Джеляла отправили на психиатрическую экспертизу несмотря на его отказ

18:53 08.10.2021
ЕС на саммите Украина-ЕС будут представлять Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляйен

ЕС на саммите Украина-ЕС будут представлять Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляйен

13:02 08.10.2021
Кадровые ротации в Кабмине фракция "Слуга народа" обсудит 18 октября - Арахамия

Кадровые ротации в Кабмине фракция "Слуга народа" обсудит 18 октября - Арахамия

12:38 08.10.2021
Все фракции парламента подписали письмо для отстранения Третьяковой от пленарных заседаний - Арахамия

Все фракции парламента подписали письмо для отстранения Третьяковой от пленарных заседаний - Арахамия

18:58 07.10.2021
Саакашвили не станет проблемой в отношениях Тбилиси и Киева - спикер парламента Грузии

Саакашвили не станет проблемой в отношениях Тбилиси и Киева - спикер парламента Грузии

16:21 07.10.2021
Зампомощника госсекретаря США Данниган находится с визитом в Украине

Зампомощника госсекретаря США Данниган находится с визитом в Украине

15:11 07.10.2021
Кулеба: Украина обсуждает с НАТО объединение усилий в Черноморском регионе

Кулеба: Украина обсуждает с НАТО объединение усилий в Черноморском регионе

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ЕС на саммите Украина-ЕС будут представлять Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляйен

Российские наемники обстреляли 6 раз украинские позиции на Донбассе за минувшие сутки, ранен один боец – штаб ООС

Глава СБУ о новом подозрении Медведчуку: у нас есть показания свидетелей – бывших высокопоставленных чиновников Кабмина и госпредприятий

СБУ: в рамках подозрения Медведчуку будет отрабатываться причастность Порошенко и Гонтаревой

Прокуратура будет просить об аресте Медведчука с альтернативой залога в 1 млрд грн - Венедиктова

ПОСЛЕДНЕЕ

Сервисы Facebook возобновили работу после сбоя

В работе Instagram и Facebook вновь зафиксирован сбой

Ответственность за взрыв в шиитской мечети Кундуза взяла на себя группировка ИГ - СМИ

Евросоюз и Совет Европы заявили о полном неприятии смертной казни

Мэр Киева проинформировал полицию о незаконных действиях застройщика на Никольской Слободке

Полиция ФРГ расследует случаи "гаванского синдрома" у 200 американских дипломатов и их родственников

Минобороны Украины намерено направить представителя на операцию ЕС "Althea" в 2022 году и в группу "Helbroc" в 2023

Суд вирішив залишити під домашнім арештом генпрокурора Молдови

Суд решил оставить под домашним арестом генпрокурора Молдовы

Подозрение Медведчуку вручено надлежащим образом – генпрокурор и глава СБУ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА