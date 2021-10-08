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23:09 08.10.2021

Минздрав намерен расширить перечень профессий с обязательной вакцинацией

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Минздрав намерен расширить перечень профессий с обязательной вакцинацией

Министерство здравоохранения Украины намерено расширить перечень профессий, для которых вакцинация от коронавируса является обязательной, заявил глава комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

"В перечень профессий, для которых вакцинация является условием допуска к рабочему месту, планируют внести всех работников государственных учреждений, организаций и предприятий, социальных работников и сотрудников почтовых услуг", - написал Радуцкий в Facebook.

Ранее сообщалось, что вакцинироваться против COVID-19 обязаны сотрудники центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов, местных государственных администраций и их структурных подразделений, учреждений всех уровней образования, включая внешкольное, учреждения специализированного образования, и научных учреждений независимо от типа и формы собственности.

Теги: #расширение #вакцинация #украина #минздрав
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