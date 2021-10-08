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21:55 08.10.2021

Замглавы Меджлиса крымскотатарского народа Джеляла отправили на психиатрическую экспертизу несмотря на его отказ

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Замглавы Меджлиса крымскотатарского народа Джеляла отправили на психиатрическую экспертизу несмотря на его отказ

Незаконно задержанного в оккупированном Крыму заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла отправили на психиатрическую экспертизу, несмотря на его отказ, сообщил адвокат Николай Полозов.

"Буквально накануне адвокатам Наримана Джеляла стало известно, что его вывезли из СИЗО Симферополя, где он содержался последний месяц. Как выяснилось, его переместили в 15-е отделение Крымской республиканской психиатрической больницы № 1 им М.И. Балабана. Это отделение, где проводится стационарная психолого-психиатрическая экспертиза по подследственных лиц, содержащихся под стражей. Ранее, Нариман Джелял отказался проходить психиатрическую экспертизу, поскольку оснований для ее назначения не было", - написал Полозов в Facebook.

По его словам, в соответствии п.3 ст. 196 УПК Украины, назначения и проведения экспертизы обязательно, психическое или физическое состояние подозреваемого, обвиняемого, когда возникает сомнение в его вменяемости или способности самостоятельно защищать свои права и законные интересы в уголовном судопроизводстве.

Более полно этот термин "сомнение" раскрывает п. 6 постановление пленума ВС РФ от 07.04.2011г:

"К обстоятельствам, вызывают такие сомнения, могут быть отнесены, например, наличие данных о том, что лицу в прошлом оказывалась психиатрическая помощь" у него диагностировалось врачами психическое расстройство, ему предоставлялась амбулаторная психиатрическая помощь, он содержался в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, признавался невменяемым по другому уголовному делу, негодным к военной службе по состоянию психического здоровья и т. п.), о нахождении его на обучении в учреждении для лиц с задержкой или отставанием в психическом развитии, о получении им в прошлом черепно-мозговых травм, а также странности в поступках и высказываниях лица, свидетельствующие о возможном наличии психического расстройства, его собственные высказывания о болезненных (психопатологические) переживания", - отметил Полозов.

Адвокат заверяет, что никаких оснований помещать Джеляла в психиатрическую больницу нет.

Вместе с тем, после того как стало известно о местонахождении Джеляла, его немедленно посетила адвокат Эмине Авамилева.

Полозов отметил, что Джеляла вывезли из СИЗО еще в четверг, а сама психолого-психиатрическая экспертиза продлится от 21 до 28 дней.

"Состояние здоровья Наримана нормальное. Он еще раз просил передать слова благодарности за поддержку. Безусловно, защита обжалует незаконное процессуальное решение следствия о направлении Наримана Джелялова в стационар психиатрической клиники", - добавил адвокат.

Теги: #адвокат #джелял #экспертиза #украина
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